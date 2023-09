Na een autorit van 600 kilometer is de saga rond de keu van Luca Brecel opgelost: “Een gelukstreffer”

‘The Curious Case of Ton Praram’. Het zou zomaar de titel van een blockbuster kunnen zijn, maar voor Luca Brecel (28) toch vooral eentje met een bijzonder naar script. Wel met happy end: na een wekenlange en onwaarschijnlijke mallemolen is het mysterie rond de Ton Praram, de keu waarmee onze landgenoot wereldkampioen werd begin mei, opgelost. Dankzij een autorit van 600 kilometer plots terecht op de luchthaven van Frankfurt. Team Brecel slaakt een zucht van opluchting.

De miserie begon drie weken geleden toen Brecel na een exhibitie in Seattle een terugvlucht huiswaarts nam op Frankfurt. Zoals steeds stond de Limburger er met een klein hartje aan de bagageband, in de hoop zijn keu - die omwille van te grote afmetingen steeds moet ingecheckt worden bij de buitenmaats bagage - terug te vinden. Zeker omdat hij met Frankfurt al eens nare ervaringen had. Zes jaar geleden verdween daar een keu van Brecel toen hij van Peking terugvloog. Destijds de start van een moeilijke sportieve periode.

En jawel, ook nu ging het mis. Zijn handgemaakt werkstuk van keusmid Ton Praram spoorloos. Net zoals de keus van Higgins en Robertson trouwens. Brecel gedesillusioneerd huiswaarts. “Ik had hem nog maar twee jaar, maar was er erg gewend aan geraakt”, aldus Brecel bij ‘World Snooker’. “De beste keu die ik ooit heb gehad. Soms voelt hij aan alsof ik er niet mee kan missen. Maar het is een nachtmerrie om mee te reizen. Was ik maar een dartsspeler met een kleine koffer, heb ik al gedacht.”

Het begin van een “onwaarschijnlijke administratieve mallemolen”, dixit vader Carlo. “Luchtvaartmaatschappij Condor en FGS, de bagageservice van de luchthaven van Frankfurt, schoven de zwarte piet continu naar elkaar door. Dagelijks ben ik er uren mee bezig geweest. Al die telefoontjes en online formulieren zonder resultaat. Bijzonder frustrerend allemaal.”

Ondertussen stond er voor Brecel in Nürnberg een eerste toernooi op het programma sinds dat fameuze WK in ‘The Crucible’. Brecel zag zich genoodzaakt met een replica van zijn favoriete keu aan te treden en verloor prompt in de achtste finale van Hawkins met 5-4. Carlo: “Zo'n replica is toch niet helemaal 100 procent hetzelfde qua afmetingen en het was ook een mentale kwestie voor Luca. Die keu heeft zo’n emotionele waarde voor hem... Bovendien raakte de top van de replica in de laatste frames tegen Hawkins ook nog eens stuk. Tijdens die wedstrijd heeft hij dat nog moeten oplossen. Alles behalve ideaal natuurlijk.”

Tracker

En ook uit Frankfurt bleef goed nieuws uit. “Ze bleven ons maar van het kastje naar de muur sturen. Tot ik met Luca beslist heb het heft in eigen handen te pakken en tot daar te rijden. 600 kilometer heen en terug. In de optiek dat we alleen tijd te verliezen hadden. We gaven er de referenties van het pakket op en ze verwezen ons naar een afdeling. Niets. Tot we het pakket plots zomaar in een andere afdeling zagen staan tussen duizenden andere koffers. Een gelukstreffer. Maar blij dat we waren.”

Carlo Brecel in een emotioneel moment met zijn zoon na het behalen van de wereldtitel in de finale tegen Mark Selby.

En dus kan Brecel met een heel ander gevoel zijn volgende toernooi aanvatten in Peking, waar de Shanghai Masters op het programma staat van 11 tot 17 september. In een eventuele achtste finale treft hij er Mark Williams. Zijn eerste komende rankingtoernooi wordt de British Open die van start gaat op 25 september. Sowieso mét de Ton Praram. Want Brecel gaat zich geen derde keer laten vangen. Carlo: “We plaatsen vanaf nu telkens een tracker onder het verharde plastiek van de koffer. Dat moet een hoop stress besparen.”

