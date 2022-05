Na de rellen van eerder dit jaar in Hasselt: Ben Saddik stapt deze zomer dan toch de Glory-ring in

Meer sportJamal Ben Saddik zal komende zomer weer in actie komen tijdens een Glory-kickboksevent. Dat meldt Glory-topman Scott Rudmann. Ben Saddik, een Marokkaanse Belg, lag sinds april op ramkoers met Rudmann, na uitlatingen van die laatste nadat het event in Hasselt waar Ben Saddik zou vechten ontaard was in rellen . Maar de plooien lijken dus gladgestreken.

Throwback naar Glory 80, begin april in de Trixxo Arena in Hasselt. Tijdens de voorlaatste kamp tussen Arkadiusz Wrzosek en Badr Hari liep het fout in de tribunes. Stoelen vlogen in het rond, mensen sloegen op de vlucht. De situatie was zo onveilig dat de rest van het programma werd geschrapt. Ben Saddik kwam daardoor niet meer in actie tegen Levi Rigters.

De krachtpatser kreeg het daarna aan de stok met Glory. Rudmann beschuldigde Ben Saddik ervan om meer geld en een mindere tegenstander te hebben gevraagd voor een compensatie-evenement nadat Glory 80 in het water was gevallen. Met die uitspraken was Ben Saddik allerminst opgezet, zijn management had het over “karaktermoord”. Maar intussen kunnen beide partijen blijkbaar opnieuw samen door één deur. Komende zomer stapt Ben Saddik immers de ring in tegen Benjamin Adegbuyi, de exacte datum is nog niet bekend.

Volledig scherm © ANP

“We wilden Jamal na de teleurstelling in Hasselt zo snel mogelijk terug in de ring hebben”, verklaart Rudmann bij het Nederlandse Algemeen Dagblad. “Dit gevecht tegen Benny is een rematch na wat er in 2018 gebeurde, toen Jamal hem knock-out sloeg in de finale van een achtmanstoernooi. Benny gelooft erin dat Jamal een makkelijkere weg naar de finale had en won omdat hij frisser was. Jamal op zijn beurt denkt dat hij van een ander niveau is en het er daarom makkelijk uit liet zien. Nu zullen we zien wie beter is.”

