Na de crash: komt Tiger Woods ooit op het hoogste niveau terug?

9 operaties

Zijn golftoekomst is nu pure speculatie, al bestaan er ook wel inspirerende mirakelverhalen. Daar verwees ook dokter Joseph Sakran, directeur noodoperaties van het John Hopkins Hospitaal in Baltimore, naar in een gesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNN: "Op dit moment weten we nog niet hoe ernstig het volledige spectrum van zijn blessures is. We hebben wel al atleten gezien die een volledig herstel maakten, zoals Alex Smith (quarterback Washington Football Team, red.) na een gruwelijke beenblessure in 2018. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat voor Woods kan, maar we hopen uiteraard dat hij daarin slaagt." (BF)