Na de controverse: internationale hockeybond bekijkt of stemsysteem van Star Awards anders moet

Paardensport Jos Verlooy schrijft jumpingge­schie­de­nis met derde Belgische titel op rij: “Ik was gebrand op dit resultaat”

25 september Jos Verlooy is in Lanaken voor de derde keer op rij Belgisch kampioen jumping geworden. Hij schrijft zo geschiedenis, want nooit eerder kon een ruiter drie keer na elkaar de Belgische titel pakken. Bovendien deed Verlooy dat drie keer met hetzelfde paard. Het was ook de eerste keer dat de Belgische kampioen zo weinig voorsprong had op de tweede.