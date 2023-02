Na amputatie van beide handen en voeten vecht gewezen olympisch kampioen in kunstschaatsen Kostomarov (46) nu voor zijn leven

ATLETIEK “Bikinifoto’s zet ik niet meer op Instagram. Te veel vettige reacties”: spurtster Rani Rosius focust zich op atletiek en BK indoor

“2022 was geen verloren jaar. Dat bestaat niet. Of het moet zijn dat je twaalf maanden in de zetel lag.” Na de stagnatie is sprintster Rani Rosius (22) toe aan de acceleratie, te beginnen zondag op het BK indoor in Gent. In een uitgebreid gesprek vertelt ze over een frustrerende periode, een onverwachte concurrente, Parijs 2024 en haar populariteit op sociale media. “Ik laat er nu een vriendin doorscrollen, om te kijken of er wat interessants is. Want er zitten toch wel wat vettige berichten tussen.”