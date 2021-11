Na al het puin ruimen: met nieuwe coach en zonder drie oudgedienden staan Belgian Cats 2.0 meteen voor stevige test

Korfbal Belgian Diamonds kunnen Nederland niet van nieuwe Europese korfbalti­tel houden

De Belgische korfballers zijn er niet in geslaagd Nederland te onttronen als Europees kampioen. In de finale moesten de Belgian Diamonds in de Lotto Arena in Antwerpen met 17-21 de duimen leggen voor de noorderburen. Bij de rust stonden ze 7-13 in het krijt.

