“My baby’s new ass”: wereldkampioen Luca Brecel schaft zich gloednieuwe Ferrari aan en pronkt ermee op sociale media

Brecels voorliefde voor sportwagens is niet nieuw. In een interview met HLN zei hij enkele jaren geleden dat hij er al van jongs af dol op is. “Toen ik 17 was, had ik al een Rolex van 10.000 euro om mijn pols. Ik ben opgegroeid met dure auto’s om me heen”, zei Brecel. Mijn manager had een Porsche Panamera. Ik mocht daarmee rijden, terwijl ik zelfs nog geen rijbewijs had - dan weet je wat er gaat komen.”