MVP Emma Meesseman zet de kroon op het werk: “Dit is historisch, eenmalig in ons leven”

Veel vreugdetranen bij de Belgian Cats na de gouden triomf op het EK basketbal : de ontlading was begrijpelijk groot na een thriller met een happy end tegen Spanje. “Het moment was er om te dromen”, zei sterspeelster Emma Meesseman: “Maar of ik dit durfde dromen? No way. Maar het is gebeurd.”

24 punten, 8 rebounds, 1 assist en 5 steals - het waren stats van een MVP (Most Valuable Player, meest waardevolle speelster) en die trofee mocht Emma Meesseman dan ook ophalen. Met de breedste smile denkbaar, die heel de avond niet meer van haar gelaat verdween. Met nog een gouden medaille om de hals en het kampioenennet kon het geluk van de kapitein niet op. “Ik heb al veel titels gewonnen in mijn carrière. Kampioen in de WNBA. De Euroleague (tot vijf keer toe, red.), kampioen van Rusland en Turkije... maar nooit met de Belgian Cats. Niemand had dit ooit voor mogelijk gehouden en dan doen we het toch. En ook niet met geluk, hé. We rekenden af met alle grote landen - met Servië, met Frankrijk en met Spanje. Ik hoop dat we allemaal goed beseffen hoe historisch dit is.”

Al gaf ze toe dat de Belgen zeker niet hun beste match speelden. En dat de twijfels haar zelfs een beetje beslopen. “Ik had eigenlijk nooit het gevoel dat Spanje sterker was, maar het kwam er nooit uit. Ik werd er op een gegeven moment bijna wanhopig van. Het vuur zat wel in ons maar de vonk kwam er niet. We speelden te traag - misschien lag het wat aan vermoeidheid - en vroegen ons af: wat kunnen we doen om die muur van Spanje te slopen? Ook al wisten we dat we Spanje aankonden, de stress was er toch. Want het gaat om een grote finale. Aan de rust zegden we elkaar: ‘Als we het nu niet doen, wanneer dan wel? Dit is een kans van once in a lifetime’. Maar op het juiste moment hebben het dan toch gedaan. Dan telt die eerste helft niet meer. We zijn kampioen na een zotte match met veel emoties. Samen als ploeg zijn we toch zo sterk. Jaren geleden stonden we nergens en nu... (glundert) Kijk eens, on top of Europe!”

Overweldigend vond Meesseman het. En trotser dan ze in woorden kon uitdrukken. “Het is onbeschrijflijk. Ik ben zo trots op mijn Cats. Supertrots. Hoe ploegen is het gegeven om in zo’n situatie toch nog de moed en de energie te vinden om terug te vechten? Ik bleef benadrukken: wat er ook gebeurt, we blijven ervoor gaan. Samen. En nu zijn we de besten van Europa. Dat neemt niemand ons ooit nog af.”

Ook Julie Vanloo blonk van geluk: “Ik kan het gevoel niet beschrijven. Onze eerste helft was nochtans verschrikkelijk. We vonden ons spel niet. Misschien was het de druk of vermoeidheid. Maar in de tweede helft hebben we alles gegeven en het spel gekeerd. Het toont aan dat deze groep van de tegenslagen uit het verleden geleerd heeft en meer maturiteit heeft. Nu mogen we nog op meer mikken. We willen dit tonen op wereldniveau.”

Eerlijk: ze baalde een beetje dat ze interviews moest geven. Liever wilde Julie Allemand aan een groot feest beginnen met de Cats. En terecht want Allemand werd niet alleen verkozen in het All Star team van Europa maar ze mag zich ook de beste assistgever ooit noemen op een EK, met een gemiddelde van 8,6 per match. Maar het allerbelangrijkste: ze werd Europees kampioen. “Al die jaren vroegen Emma en ik ons af: waarom gaan we er nu altijd uit in de kwart- of halve finales? Waar verdienen we dat aan? Maar nu snap ik het: alles leidde naar dit moment.”

Hoeveel kilometers zou Julie Allemand op veertig minuten afleggen. Of beter gezegd: 35:28 minuten, want zo lang stond ze in de finale tegen Spanje op het parket. De point guard sloot af met 9 punten, 8 assists en 2 steals. Maar ook voor haar waren het lange en harde minuten, die haar soms niet tot wanhoop dreven. “Ik had heel de tijd de indruk dat we de match ondergingen,” pufte de Luikse. “Maar toch was er altijd iéts dat ons overeind hield. Soms geloofde ik er niet meer in maar dan was er toch dat kleine sprankeltje hoop. Step by step knokten we ons in de match en op het einde was het vooral in het hoofd dat we het verschil maakten. Aan de rust beslisten we: nu moeten we echt een ander gezicht tonen en zorgen dat we zonder enige spijt het EK verlaten.”

Ook zij leek nog niet te beseffen wat ze presteerden. “Neen, echt niet. We waren allemaal aan het huilen. Nooit gedacht dat we konden winnen. Maar we verdienen het, meer dan om het even welk ander team hier. We speelden tegen geen enkel klein landje, terwijl het parcours van Spanje toch wat makkelijker was. En eigenlijk maakt het dat nog mooier.”

Net als bij Emma Meesseman sloot Julie Allemand zo een jaar af dat beslist de stempel van grand cru verdient: kampioen van Frankrijk en winnaar van de Eurocup met Lyon en dan nog Europees kampioen met België, met een nieuw record als toemaatje. “Dit was echt een Euro de rêve. Een droom-EK. Mensen beseffen niet altijd wat het vraagt om dit te bereiken, hoeveel werk daarin kruipt en hoeveel opofferingen. We gingen er in de voorbije jaren uit in kwart- of halve finales. Dat is zo hard. Emma en ik begrepen het niet. Waar verdienden we dat aan? Maar nu snap ik het: alles leidde naar dit moment. En het is zo mooi om dat samen met een speelster als Emma te kunnen beleven. Wat een plezier, wat een winnaar.”

Ze keek even om zich heen. “Zo. Nog camera’s in de buurt? Neen. Allez salut!’ Recht de feestnacht in Ljubljana in.

