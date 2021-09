Motorcrosser Antonio Cairoli (35) is bezig aan laatste seizoen

Cairoli, bijna 36, werd in totaal negen keer wereldkampioen. In 2005 en 2007 pakte hij de titel in de MX2. Daarna was hij zeven keer de beste in de MX1/MXGP, de koningsklasse van het WK motorcross: van 2009 tot en met 2014 en een laatste keer in 2017. Zijn eerste drie wereldtitels won Cairoli met Yamaha, daarna met KTM. Alleen Stefan Everts (tien wereldtitels) doet beter.

“Dit wordt mijn laatste seizoen als professioneel motorcrosser. Het is een heel moeilijke beslissing want ik behoor nog steeds tot de top”, verklaarde Cairoli, die al 93 Grote Prijzen won (waarbij een dit seizoen) en 177 keer op het podium stond. “Maar ik denk dat de tijd rijp is. Soms voel je het vuur in bepaalde situaties niet meer branden. Wanneer dat gebeurt, is het beter dat je stopt want ik heb geen interesse in een tiende plaats of zo. Dus is het beter de knoop door te hakken en dat heb ik gedaan.”