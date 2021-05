Moto3-rijder Jason Dupasquier (19) overleden na zware crash in GP van Italië

Dupasquier kwam gisteren op het einde van de kwalificaties voor de Grote Prijs van Italië in de Moto3-klasse zwaar ten val. De Zwitser van negentien bleef liggen en ter plaatse werd meteen de eerste hulp toegediend. Nadien werd hij per helikopter overgebracht naar het Carregi-ziekenhuis in Firenze. Volgens de Italiaanse pers werd daar een neurochirurgische ingreep uitgevoerd. Het ziekenhuis sprak van ernstige hersen-, borst- en buikletsels.

Jason Dupasquier is de zoon van motorcrosser Philippe Dupasquier. Hij maakte vorig jaar zijn debuut in het WK motorsport voor Prüstel GP, dat op KTM’s rijdt. Hij behaalde in zijn eerste seizoen geen enkel WK-punt en werd 28ste in de eindstand. In 2021 stond hij na vijf wedstrijden tiende in de tussenstand met 27 punten.