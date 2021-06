Mooie start van het EK voor de Red Panthers met gelijkspel tegen groepsfavoriet Duitsland

HockeyDe Red Panthers openden het EK in Amstelveen met een zeer sterke prestatie tegen Duitsland, de op papier sterkste opponent uit de poule. Het overwicht was in de eerste helft voor de Belgische hockeyvrouwen, in het derde kwart nam Duitsland het initiatief over. Met nog zeven minuten op de klok scoorde Duitsland en leken de Panthers het deksel op de neus te krijgen, maar twee minuten later zorgde Ambre Ballenghien voor de zeer verdiende gelijkmaker: 1-1.

Onze hockeyvrouwen begonnen vandaag aan hun EK dus met een duel tegen het Duitsland van bondscoach Xavier Reckinger. De Panthers hoopten hun goede prestatie van vier jaar geleden in hetzelfde Wagener Stadion tegen ‘Die Danas’ te herhalen. Op het EK 2017 won België toen in halve finale met 1-0 dankzij een doelpunt van Jill Boon. Die zege - en de later zilveren medaille - betekenen tot dusver de grootste triomf voor onze Panhers.

Duitsland begon vandaag duidelijk als favoriet aan het duel tegen België. De Duitse vrouwen zijn in volle voorbereiding op de Olympische Spelen en staan met hun vierde plek op de wereldranglijst ook acht plaatsen hoger dan de Panthers.

Het waren echter de Belgische meisjes die het beste uit de startblokken schoten. De Panthers doken geregeld op in de Duitse cirkel, een schot van Justine Rasir ging net naast en Duitsland kwam er slechts sporadisch uit. Jammer genoeg beloonden de Panthers zichzelf niet in het eerste kwart. In het tweede kwartier waren de eerste strafcorners van de wedstrijd voor Duitsland, maar de Panthers bleven knap hoog druk zetten en recupereerden veel ballen. Doelpunten vielen er niet, de teams gingen met 0-0 de kleedkamer in.

Volledig scherm © BELGA

Na de pauze werd het lastiger voor de Panthers. Duitsland greep het initiatief, verzamelde enkele mooie kansen en versierde drie extra strafcorners. Doelvrouw Elena Sotgiu bleef echter foutloos. In het laatste kwart was het weer de beurt aan Elodie Picard om in doel te staan. Picard en Sotgiu nemen om de beurt een kwart voor hun rekening. De Duitse storm luwde aanvankelijk en België kon mooi controleren. Toch was het Duitsland dat met nog zeven minuten op de klok op voorsprong kwam. Cecile Pieper kon vrij in de cirkel scoren. De Panthers bleken echter mentaal niet aangeslagen en reageerden onmiddellijk. Abi Raye tikte de bal naar Ambre Ballenghien, die genadeloos afwerkte: 1-1 en dolle vreugde bij onze hockeydames.

Morgen volgt voor de Panthers om 14.45 uur de must-win-match tegen Italië. Vooral in het kader van het WK-ticket wordt die ontmoeting belangrijk. In het geval de Panthers de halve finale niet halen, dan kan er alleen nog gemikt worden op de vijfde plaats en telt de uitslag tegen Italië later mee in ‘poule C’. De EK-start van de Italiaanse dames was vandaag alvast geen succes. Tegen Engeland leden ze een 4-0-nederlaag.

De Red Panthers begonnen tegen Duitsland met Elena Sotgiu, Abi Raye, Helene Brasseur, Stephanie Vanden Borre, Lien Hillewaert, Judith Vandermeiren, Emma Puvrez, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Alix Gerniers en Ambre Ballenghien. Later volgden Elodie Picard, Tiphaine Duquesne, Charlotte Englebert, Pauline Leclef, Justine Rasir, Louise Versavel en France De Mot.

Volledig scherm © Photo News