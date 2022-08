“Mocht m’n lichaam kunnen praten, het zou verwensingen naar mijn hoofd slingeren”: Nafi Thiam overwint vermoeidheid en doet zich Europese titel cadeau voor 28ste verjaardag

Trots. Dat is het woord dat Nafi Thiam vanavond het meeste gebruikte om haar tweede Europese titel te omschrijven. Vooral omdat die zo kort volgde op haar WK-goud en haar lichaam duidelijk de inspanningen niet helemaal had verteerd, zo gaf ze aan. “Mijn vorm was er, dat kon je zien aan mijn eerste dag, maar vandaag was ik niet hersteld. Het werd steeds lastiger en ik moest vechten om er te staan. Ik kreeg overal steeds meer pijn. Daarnet deed het zelfs pijn om gewoon te gaan... Toen ik na het speerwerpen op mijn kamer ging rusten, heb ik geslapen als nooit tevoren. Toen ik wakker werd, wist ik amper waar ik was. Het was echt moeilijk maar dat was precies zo voor alle meisjes als je ziet hoeveel opgaves er waren. Ik ben echt erkentelijk dat mijn lichaam me niet in de steek heeft gelaten en dat ik tot het einde heb gevochten, wat nodig was.”

Wat ging er mis tijdens het verspringen?

“Vermoeidheid. Kan gebeuren. Het was me nooit eerder overkomen en al een geluk dat het nu was. Ik had een comfortabele voorsprong en kon me die mindere prestatie permitteren. Ik heb alles gegeven, maar misschien had ik beter wat minder gegeven want zelfs nadat ik mijn merkteken een heel stuk naar achter had verplaatst, kwam ik nog te ver uit. Maar ik heb ervoor gevochten. Ik ben toch een bèètje ambetant over dat resultaat want ik heb zeker een betere sprong in mij.”

Het speerwerpen was ook veel minder.

“Zelfde probleem: moe. De opwarming ging wel goed maar mijn eerste poging vloog buiten. Ik besliste dan om de tweede op safe te gooien. Met 48m89 wist ik dat ik genoeg had gedaan om mezelf geen stress te bezorgen voor de 800m, want daar had ik nu echt geen zin in. Ik wilde er bij de derde poging nog een ‘couche’ opleggen, maar ik verkrampte. Ik smeet niet zo ontspannen als bij mijn eerste poging, die dan helaas naast de lijnen belandde.”

Drie keer was je dit jaar op de afspraak. Went dat succes?

“Het was niet makkelijk omdat de kampioenschappen elkaar zo snel opvolgden. Ik ben trots dat ik er elke keer stond, want vanzelfsprekend is dat niet. En ook trots dat ik ze allemaal kon afwerken én winnen, ondanks de fysieke pijn.”

Wat houdt die pijn in?

“Ik zou je ze dat graag geven, dan zou je het wel weten. (lacht) Alleen al mijn gewrichten doen pijn. Ik moest me gisteren naar het restaurant slepen om te eten. Alles wringt en trekt. Enfin, niet dat ik niet gewend ben. Ik ben echt blij dat mijn lichaam toch besliste om mee te werken. Want een zevenkamp doe je niet alleen met je hoofd maar vooral ook met je benen. Mocht m’n lichaam kunnen praten, het zou me verwensingen naar mijn hoofd slingeren.”

Je domineert je sport al sinds Rio 2016. Alleen Jackie Joyner-Kersee draaide even lang mee.

“Ja, zes jaar sta ik al aan de top en blijf ik winnen. Dat is best lang. Ik voel me ook nog goed en ik weet dat ik nog beter kan. In Tokio scoorde ik 6.791 punten, op het WK 6.947 en hier 6.628 terwijl mijn voorbereiding verre van ideaal was.”

Gisteren lag je nog op recordschema. Speelde dat vandaag nooit in je hoofd?

“Maar nèèn... Ik ging vandaag echt geen 59 meter gooien met de speer. Ik zei het gisteren al: ik ben hier om mijn titel te verdedigen. En ik voelde mijn energiepeil met elke proef dalen. Het uurrooster was bovendien niet in mijn voordeel. In Götzis scoorde ik mijn record (7.013 punten, red.) maar dat schema is ideaal opgesteld. Op Eugene was het vroeg beginnen maar was het ook vroeg gedaan. Maar hier waren het echt lange dagen. Terwijl je overdag ook geen zes uur kon gaan slapen. Toen ze zegden dat de 800m door het onweer nog verlaat werd... (blaast) Ik wilde gewoon dat het zo snel mogelijk gedaan was.”

Twee zevenkampen op één maand: nooit meer, Nafi?

“Dat zou ik niet zeggen. Het was niet makkelijk maar ik ben toch blij dat ik ben gekomen.”

In Tokio verging je van de stress. Op het WK kon de spanning ook tellen. Hoe beleefde je dit EK?

“Ik heb me geamuseerd. Als competitiebeest heb ik altijd zin om het goed te doen. Het ligt niet in mijn karakter om er met mijn pet naar te gooien, maar een record was hier het het doel niet. Het ging me om de titel. Ik heb me minder druk opgelegd dan anders. Ik was meer ontspannen en kon genieten van de toffe ambiance in het stadion.”

Over een uurtje ben je jarig, Nafi. Ga je een feestje bouwen?

“Ehm, ik ben geboren op het middaguur dus technisch gesproken ben ik nog 27 nu (lacht).”

