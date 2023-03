MMA-wereld rouwt om Iuri Lapicus (27), die zware crash met motor in straten van Milaan niet overleeft

De talentrijke Lapicus - zijn carrière was begonnen met veertien zeges op rij - was verbonden aan ‘Team Multifight Petrosyan’ en vocht vanuit Milaan sinds 2019 voor het ONE Championship, een organisatie net onder het UFC - de Champions League van de MMA. In amper zijn tweede gevecht voor ONE, in 2020, won hij via submisson (Rear Naked Choke) van Murat ‘Cobra’ Gafurov, een gewezen kampioen bij de vedergewichten voor ONE. De titelkamp tegen Christian Lee ging verloren, waarna zijn partij tegen Alvarez op een ‘no contest’ uitdraaide omdat hij de gewezen UFC-kampioen bij de lichtgewichten klappen tegen de achterkant van het hoofd verkocht. Zijn laatste kamp, tegen de Oekraïener Kadestam, ging in augustus 2022 verloren.