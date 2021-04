MMA-vechter ondergaat operatie na gruwelijke blessure: “Alle plannen worden verwoest”

“Het was verschrikkelijk”, doelde Marivi op het incident tijdens het UFC-event in Jacksonville. Chris Weidman brak tijdens het gevecht binnen twintig tellen al zijn onderbeen. Bij een trap op het scheenbeen van tegenstander Uriah Hall klapte zijn been dubbel. In de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville waren 15.000 toeschouwers getuige van het afgrijselijke incident. Het ongeloof in de zaal was groot. Een geëmotioneerde Weidman verliet uiteindelijk per brancard de octagon.