MMA-vechter loopt na kniestoot in het gezicht een verschrikkelijk gebroken neus op

WK ATLETIEK INTERVIEW. “Ik prijs me gelukkig dat ik de favoriete ben, dat betekent dat ik bij de besten hoor”: Nafi Thiam gaat op zoek naar WK-goud op zevenkamp

Of ze het nu wil of niet, olympisch kampioene Nafi Thiam (27) is op het WK topfavoriete voor goud in de zevenkamp. In Eugene wil ze de titel heroveren die haar in 2019 ontglipte. Een gesprek over wat het betekent om een veelwinnaar te zijn: “Ik train elke dag hard om de beste te zijn. Ik kan er dus maar beter van genieten, zo lang het duurt.”

17 juli