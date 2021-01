MMA-vechter Irwin Rivera gearresteerd: “Ik heb mijn twee zussen vermoord”

NBA Lakers boeken vierde zege op rij, LeBron uit achteraf ongenoegen omdat agent die Jacob Blake neerschoot niet wordt vervolgd: “We moeten sterk blijven”

6 januari De Los Angeles Lakers hebben hun vierde overwinning op rij behaald. De titelverdediger versloeg Memphis met 92-94 en nestelt zich daarmee aan kop in de Western Conference. In het laatste kwart scoorde LeBron James 10 van zijn 26 punten, maar achteraf uitte hij vooral zijn ongenoegen over de niet-vervolging van de agent die vorige zomer Jacob Blake meermaals in de rug schoot.