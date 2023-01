MMA-baas Dana White raakt slaags met eigen vrouw op nieuwjaarsfeest: “Verschrikkelijke beelden, ik schaam me”

Dana en Anne White trokken naar Mexico om de overgang van 2022 naar 2023 te vieren. Maar in de El Squid Roe-club in Cabo San Lucas liep het mis. Het koppel kreeg in het VIP-gedeelte van de nachtclub ruzie en er vielen rake klappen. In een filmpje dat de ronde doet op Twitter is te zien hoe Anne haar man eerst een slag in het gezicht verkoopt. Dana doet nadien hetzelfde, waarna omstaanders ingrijpen.

De Amerikaanse nieuwssite TMZ confronteerde Dana White met de beelden. Hij bevestigde dat het filmpje echt is en bood zijn excuses aan. “Ik zeg al jaren dat er nooit een geldig excuus is voor een man om zijn vrouw te slaan, maar nu zit ik dus zelf in die situatie”, aldus White.

Quote Er was zeker veel alcohol in het spel, maar dat is geen excuus. Ik heb letterlijk geen excuses. Dana White bij TMZ

“Er was zeker veel alcohol in het spel, maar dat is geen excuus. Ik heb letterlijk geen excuses. Dit is nooit eerder gebeurd en ik kan er geen verklaring voor geven. Mijn vrouw en ik hebben ons intussen bij elkaar verontschuldigd. En uiteraard ook bij onze kinderen.” Anne White sloot zich volgens TMZ aan bij dat statement. Zij en Dana zijn 26 getrouwd en hebben drie kinderen.

“We kennen elkaar sinds we twaalf jaar oud zijn”, besloot de MMA-baas. “Dit is een verschrikkelijke situatie. Die beelden zijn verschrikkelijk en ik schaam me ervoor.”

Volledig scherm Dana White tussen Conor McGregor (rechts) en Dustin Poirier. © AP

Wie is Dana White? Dana White is de machtigste man in de MMA-wereld. Hij is sinds 2001 de voorzitter van de de Ultimate Fighting Championship (UFC), de koningsklasse van de Mixed Martial Arts die hij deed uitgroeien tot een miljardenbusiness. Het is mede dankzij White dat MMA’ers als Conor McGregor of Khabib Nurmagomedov uitgroeiden tot wereldvedetten. Het vermogen van White wordt geschat op 500 miljoen dollar (zo’n 475 miljoen euro).

