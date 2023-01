MMA-baas Dana White niet zinnens op te stappen na slaande ruzie met eigen vrouw op nieuwjaarsfeest: “Ik word op een andere manier gestraft”

Meer sportDana White (53) is niet zinnens om na de ruzie met zijn vrouw Anne (53) op een nieuwjaarsfeestje zijn job als baas van de UFC, de grootste organisatie binnen de Mixed Martial Arts, naast zich neer te leggen. Want hij wordt al gestraft, zo zegt hij. Doordat de mensen nu anders naar hem kijken. “Voor de rest van mijn dagen moet ik op deze wereld rondwandelen met een etiquette op me gekleefd.”

De grote baas van de UFC, de grootste organisatie van de Mixed Martial Arts, begon met een valse noot aan het nieuwe jaar. Twee weken geleden trokken Dana en Anne White naar Mexico om de overgang van 2022 naar 2023 te vieren. Maar in de El Squid Roe-club in Cabo San Lucas liep het mis. Het koppel kreeg in het VIP-gedeelte van de nachtclub ruzie en er vielen rake klappen. In een video is te zien hoe Anne haar man eerst een slag in het gezicht verkoopt. Dana doet nadien hetzelfde, waarna omstaanders ingrijpen (kijk hierboven naar de beelden).

De Amerikaanse nieuwssite TMZ confronteerde Dana White een dag later met de beelden. Hij bevestigde dat het filmpje echt is en bood zijn excuses aan. “Ik zeg al jaren dat er nooit een geldig excuus is voor een man om zijn vrouw te slaan, maar nu zit ik dus zelf in die situatie. Er was zeker veel alcohol in het spel, maar dat is geen excuus. Ik heb letterlijk geen excuses. Dit is nooit eerder gebeurd en ik kan er geen verklaring voor geven. Mijn vrouw en ik hebben ons intussen bij elkaar verontschuldigd. En uiteraard ook bij onze kinderen. We kennen elkaar sinds we twaalf jaar oud zijn. Die beelden zijn verschrikkelijk en ik schaam me ervoor.”

Geen stap terug

In en buiten de MMA-wereld klonk het dat White na het voorval best een stap zou terugzetten. Maar daar wil hij niet van weten, zo vertelt hij op een mediadag. Oorspronkelijk georganiseerd om een evenement in Vegas voor te stellen, maar onvermijdelijk kwamen er vragen over het incident en de eventuele professionele gevolgen.

“Het is en blijft een vreselijke ervaring. Eigenlijk zouden de mensen me niet mogen verdedigen. Er zijn geen excuses. Alle kritiek die ik heb gekregen, is 100 procent terecht. Dit is een familiekwestie die zich afspeelde in het openbaar. De voorbije weken lag onze grootste focus op de kinderen. We proberen vooruit te kijken.”

Volledig scherm Dana White tussen Conor McGregor (rechts) en Dustin Poirier. © AP

Toen werd hem gevraagd of er op professioneel vlak gevolgen zijn. “Wat zouden die dan moeten zijn? Dat ik ermee stop? Of een pauze neem? Mijn vertrek zou het bedrijf schaden. Het zou mijn werknemers pijn doen en mijn vechters pijn doen. Maar het zou mezelf niet schaden. Ik had al in 2016 kunnen vertrekken (toen het bedrijf aan Endeavour werd verkocht, red.). Of ik hierover moet nadenken? Neen, dat moet ik niet.”

“Kijk, ik heb ontzettend veel discussies gehad met Ari (de CEO van Endeavour, red.) en ESPN. Niemand is blij met deze situatie. Ik ook niet. Maar het is gebeurd. Mijn straf is dat ik voor de rest van mijn dagen op deze wereld moet rondlopen met een etiquette op mij gekleefd. Velen zullen mij niet meer respecteren. De grote straf is dat ik op díe manier moet opdraaien voor mijn daden. Een (tijdelijk) vertrek zou geen straf zijn voor mij.”

Wie is Dana White? Dana White is de machtigste man in de MMA-wereld. Hij is sinds 2001 de voorzitter van de de Ultimate Fighting Championship (UFC), de koningsklasse van de Mixed Martial Arts die hij deed uitgroeien tot een miljardenbusiness. Het is mede dankzij White dat MMA’ers als Conor McGregor of Khabib Nurmagomedov uitgroeiden tot wereldvedetten. Het vermogen van White wordt geschat op 500 miljoen dollar (zo’n 475 miljoen euro).

Volledig scherm Dana White. © AP