Mishandeling in turnsport: Britse turnsters dreigen met juridische stappen wegens misbruik

Amerikaan Holloway breekt 27 jaar oud wereldre­cord op 60m horden

24 februari De Amerikaan Grant Holloway, wereldkampioen van 2019 op de 110m horden, heeft het wereldrecord op de 60 meter horden indoor scherper gesteld. De 23-jarige Holloway liep tijdens een indoormeeting in Madrid 7:29. Hij was daarmee één honderdste van een seconde sneller dan de recordtijd van de Brit Colin Jackson (7:30), neergezet in maart 1994.