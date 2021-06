Mina Libeer overleeft eerste kamp niet op WK judo

Olympische Spelen Nina Derwael bevestigt deelname aan World Cup Osijek, de belangrij­ke waardeme­ter voor Spelen

3 juni Nina Derwael zal deelnemen aan de World Challenge Cup, die van 10 tot 13 juni plaatsvindt in het Kroatische Osijek. Voor Derwael is het haar eerste grote competitietest sinds het WK in oktober 2019 waar ze haar wereldtitel op de brug verlengde.