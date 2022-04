‘Mina Libeer kan vaste waarde voor medailles worden’: technisch directeur Koen Sleeckx niet verbaasd door bronzen medaille op EK judo

Eindelijk is het zover: Mina Libeer stond vandaag voor het eerst op het podium van een EK judo. Vijf jaar nadat ze op het WK voor juniors van zich deed spreken met een bronzen medaille, greep de Gentbrugse in Sofia ook brons in de categorie tot 57 kilo. “Mina heeft alles om een vaste waarde te worden voor de medailles,” zegt Koen Sleeckx, technisch directeur bij Judo Vlaanderen.

Helemaal uit de lucht komt het EK-brons van Mina Libeer niet: de 24-jarige judoka stond vorig jaar al op het podium in Baku, Parijs en Praag. Ook op het EK in Lissabon scheelde het vorig jaar niet veel: ze stootte op de Française Sarah Cysique in de strijd om het brons. Geen schande want Cysique kroonde zich vervolgens tot vice-olympisch kampioene in Tokio. En bleek vandaag ook weer te sterk in de kwartfinales voor Libeer.

Maar de Gentbrugse gaf de moed niet op. Ze beet van zich af in de herkansingen. Eerst door de ervaren Française Priscilla Gneto, achtste op de wereldranking, te elimineren en vervolgens door de Duitse Pauline Starke met twee prima bewegingen te verslaan.

“Mina heeft duidelijk passen gezet,” erkent Koen Sleeckx, technisch directeur bij Judo Vlaanderen. “Het is geen toeval dat ze al medailles won op Grand Slams. Maar kort voor het EK blesseerde ze zich aan de enkel. Dat maakte dat we haar programma moest aanpassen. De blessure was wel genezen maar ze had er toch wat last van. Dus dat ze een medaille won, komt toch een beetje als verrassing.”

Libeer is fysiek heel sterk, aldus Sleeckx, en ze beschikt over technieken waar ze in elke wedstrijd wel kan mee scoren maar de voornaamste progressie maakte ze tussen de oren. “Dat is het verschil met vroeger. Mina had de neiging te traag aan haar kamp te beginnen. Ze kwam dan op achterstand. Vandaag stond ze er van de eerste seconde, zoals tegen Starke. Zo kon ze snel scoren. Mina verloor haar vorige twee gevechten tegen Starke en vandaag, door meteen bij de les te zijn, kon ze winnen.”

Dat belooft voor de toekomst: met Mina Libeer heeft België weer een ijzer in het vuur. “Klopt. Mina werd in het verleden wat afgeremd door blessures die lang aansleepten maar nu kan je zien tot wat ze in staat is. Mina is zeker een kandidaat voor de Spelen van Parijs en om een vaste waarde te worden voor de medailles.”

Volledig scherm Mina Libeer (tweede van rechts). © AFP