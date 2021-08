Mike De Decker stunt tegen ‘s werelds nummer vier James Wade

Olympische Spelen “De grootste uitdaging was dat we vroeg moesten opstaan”: Belgian Cats rollen Puerto Rico op

30 juli “De grootste uitdaging was dat we vroeg moesten opstaan. De wekker stond om vijf voor zes!” Met die woorden van Emma Meesseman, net als dinsdag topscorer bij de Belgian Cats, is meteen ook alles gezegd: Puerto Rico was op de Olympische Spelen meer dan één klasse te klein voor de Belgen: 87-52. De Cats staan al met één been in de kwartfinales. Maandag wacht China.