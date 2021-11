Mike De Decker pakt ticket voor hoofdtabel Grand Slam of Darts na Belgisch duel met Kim Huybrechts

meer sport Rico Verhoeven aanvaardt excuses Ben Saddik: “We kunnen de strijdbijl nu begraven”

Rico Verhoeven (32) en Jamal Ben Saddik (31) stapten zaterdagavond als gezworen vijanden de ring in, maar na het epische gevecht om de wereldtitel bij de zwaargewichten in het kickboksen is de vrede tussen de twee hersteld. “Hij bood me na afloop zijn excuses aan en die heb ik geaccepteerd”, zei Verhoeven — die in de vierde ronde won op technische knock-out — in het Nederlands praatprogramma Jinek.

