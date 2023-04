“Mijn leven is goed nu”: hoe nieuwe liefde Laura mee verantwoordelijk is voor memorabel WK van Luca Brecel

Dat Luca Brecel de ene stunt na de andere opvoert op het WK snooker , is deels te danken aan de liefde. Sinds enkele weken heeft hij met Laura Vanoverberghe een nieuwe vriendin. En dat zorgt voor rust in het hoofd. “Mijn leven is goed nu.” Niet toevallig leerden ze elkaar kennen via het snooker.

“Just me, smiling”, postte ze gisteren op Facebook.

En daar heeft ze alle reden toe.

Laura is de nieuwe sterke kracht achter Luca Brecel. Hoewel ze elkaar al jaren kennen, vormen ze nog maar een kleine maand een koppel. “Het is nog heel pril, maar hij heeft inderdaad een nieuwe vriendin”, bevestigde papa Carlo onlangs in VTM NIEUWS. In datzelfde Facebook-bericht supporterde Laura vanop afstand in Maasmechelen vurig voor haar lief. “10-12 voor Luca”, en “nog één frame te winnen”, schreef ze tijdens Luca’s wedstrijd tegen zevenvoudig wereldkampioen O’Sullivan.

Wake-upcall

Het is mede dankzij háár dat Brecel na een moeilijke periode terug opveert. Eind februari was hij oververmoeid. Het was een wake-upcall. Dus laste hij daarop een rustpauze in en liet hij het snooker even links liggen. Tijd voor ontspanning, tijd voor andere dingen, en dus ook tijd voor een nieuwe liefde. Het maakte dat Brecel weer gelukkig werd. En fris in het kopke. “Toen ik op het WK snooker aankwam, voelde ik dat het mentaal goed zat. Mijn leven is goed en ik heb een nieuwe vriendin. Ik ben ontspannen en dat helpt om goed te spelen, zelfs zonder te oefenen”, vertelde hij na zijn zege in de achtste finale tegen Mark Williams.

Dat Luca en Laura, actief in de recruitmentsector, mekaar al een poos kennen is geen toeval. Want ook Laura’s vader Kurt Vanoverberghe is een snookerspeler, hij draait al een tijdje mee in het circuit Brecel en Vanoverberghe kwamen elkaar al geregeld tegen. Zo namen ze in 2010 bijvoorbeeld beiden deel aan het tweede European Players Tour Championship in Brugge. Brecel toen als 15-jarige. Beide heren gingen eruit in de derde ronde.

Even later leerde hij Kurts dochter Laura kennen. Of hoe liefde iemand boven zichzelf kan laten uitstijgen.

Het vervolg van de halve finale zal Laura overigens in Sheffield volgen. Via een spoedprocedure geraakte ze aan haar internationaal paspoort en gisteren liet ze op Instagram weten dat ze onderweg was om Brecel te komen steunen. “I’m coming baby”, schreef ze erbij, gevolgd door een hartje. “Snel”, reageerde Brecel dan weer.

Stuwt ze hem richting een historische finale? Het duel tussen Brecel en Si Jiahui wordt om 11u hervat en kan HIER live gevolgd worden.

