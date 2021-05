‘Mighty Mike’ is minder almachtig: waarom Dimitri Van den Bergh vanavond zijn kans ruikt tegen Nederlandse superkampioen Michael van Gerwen

Atletiek Universi­teit schrapt Sacoor na keuze voor Tornados, Amerikaans avontuur voorbij: “Ik ga alleen nog terug om mijn spullen op te halen”

4 mei Jonathan Sacoor keert toch nog terug naar de VS... om er zijn spullen op te halen. De 21-jarige atleet gaf bij zijn terugkeer van het WK aflossingen aan dat zijn avontuur bij de University of Tennessee er onherroepelijk op zit. En maar goed ook want trainer Jacques Borlée noemt z’n tijden verontrustend. Hij heeft nog drie maanden om Sacoor weer op topsnelheid te krijgen voor de Spelen. Sacoor: “Ik heb dan beslist dat het voor mijn toekomst als atleet beter was om terug te keren.”