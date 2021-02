Mieke Gorissen en John Heymans snellen naar nationale titel in het veldlopen

Gorissen soleert naar zege bij de vrouwen

In de aanvangsfase was het Hanna Vandenbussche, winnares in 2018 en marathonspecialiste, die het commando nam. Gorissen volgde gezwind en plaatste in de tweede van zes rondes een stevige versnelling. Alleen Eline Dalemans kon aanhaken. Titelverdedigster Sofie Van Accom moest op dat moment samen met enkele co-favorieten afhaken en zou uiteindelijk pas als vijfde finishen.

In de derde ronde schakelde Gorissen nog een versnelling hoger. Ook haar enige belager, Dalemans, kraakte. Gorissen liep nadien alleen maar verder weg en finishte met een straatlengte voorsprong. Het was haar eerste nationale titel. Dalemans werd nog bedreigd door Vandenbussche voor de tweede plaats, maar ze kon het zilver uiteindelijk net vasthouden. Brons was voor Vandenbussche, Lisa Rooms finishte als vierde.

Mieke Gorissen was de beste bij de vrouwen.

Heymans de beste bij de mannen

In de eerste ronde durfde niemand zijn kaarten op tafel gooien in Brussel en bleven een twintigtal atleten samen. In de tweede van negen rondes was het Lahsene Bouchikhi, de broer van de afwezige titelverdediger Soufiane Bouchikhi, die als eerste een versnelling plaatste. Vijf atleten konden nog volgen: favorieten Dieter Kersten en Lander Tijtgat, de jonge Heymans en triatleten Jelle Geens en Arnaud Dély.

Het zestal bleef kilometers lang samen, niemand loste de rol. Het was wachten tot Dieter Kersten, de nummer twee van vorig jaar, in de zesde ronde een versnelling hoger schakelde. Alleen Heymans kon nog volgen. Met een splijtende aanval op een kleine kilometer van het einde trok Heymans uiteindelijk het laken naar zich toe. Kersten was voor de tweede keer op rij tweede, Tijtgat hield Bouchikhi af in een duel voor het brons. Dély legde beslag op de vijfde plaats.

John Heymans is ook geplaatst voor het EK indoor, dat donderdag van start gaat in het Poolse Torun. Hij loopt er de 3.000 meter.

John Heymans snelde naar zijn eerste nationale driekleur.