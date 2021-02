Micromeeting, macroprestaties: drie Belgische topatletes komen straf uit de hoek in Gent

• Nafi Thiam zet stap richting EK indoor

Twee races, twee keer stopte de chrono op 8.39: de mechaniek was zaterdag goed afgesteld bij Nafi Thiam op de 60m horden. Ook al bleef de olympische kampioene met die tijd nog een stuk boven haar besttijd ( 8.23), ze was met recht en reden tevreden met die prestatie – het is tenslotte al elf maanden geleden dat ze nog eens in competitie uitkwam, van 1 maart 2020 om precies te zijn. Thiam: “En ik zat dan ook nog vast in de files. Ik deed er twee uur over om in Gent re raken. Ik wist niet goed wat dat zou geven voor mijn races, maar het is beter gegaan dan ik had gedacht. Technisch heb ik geen al te grote fouten gemaakt, terwijl ik nog maar vier keer op de horden heb getraind – da’s echt niet veel. Het zal er nu op aankomen om mijn tijd nog naar beneden te halen maar ik dacht niet dat ik zo vroeg al zo goed zou zijn.”

Dat is veelbelovend naar het EK indoor toe, dat van 7 tot 9 maart op de agenda staat in het Poolse Torun, al blijft Thiam bij haar voornemen om pas na het BK indoor op 20 februari de knoop door te hakken. “Ik ga daar nu geen overhaaste beslissing in nemen, het is nooit een goed idee als je dat in een emotionele bui doet – ik ga dat rustig laten bezinken. De prestatie vandaag pleit natuurlijk meer vóór dan tegen een deelname. Stel dat ik hier 8.57 of zo had gelopen, dan zou de kans klein zijn dat ik aan het EK indoor mee. Maar zoals ik eerder al zei: ik train elke dag met de Spelen van Tokio in gedachten, niet met het EK indoor in Torun. Ik weet en ik voel dat ik fysiek sterker ben – vooral aan mijn benen, y’a pas photo – maar als het technisch nergens op slaat, dan is het beter dat ik daarop train dan naar Torun te trekken. Ik wil nergens spijt van krijgen.”

Zaterdag hoogspringen

En dus worden de twee komende weekends belangrijk voor de Naamse. Zaterdag treedt ze aan in het hoogspringen op een meeting in het Franse Val-de-Reuil, op 20 februari volgt verspringen op het BK indoor. Thiam: “Geen idee wat ik in het hoogspringen nu aankan – ik zal al blij zijn met 1m90. Ik heb nog geen enkele keer met een volledige aanloop gesprongen, dus ik ben benieuwd of ik meteen weer het juiste gevoel vind. Net zo goed wordt het een catastrofe – ça passe ou ça casse. Op alle technische nummers, ook het verspringen, is het nu een beetje afwachten. Ik heb op stage vooral op de loopnummers getraind en één technisch foutje kan je zuur opbreken.” Nog even geduld dus, maar voorlopig zijn de tekenen gunstig.

• Hanne Maudens klopt aan bij Cheetahs

Hanne Maudens laat van zich spreken. Eerst door aan te kondigen dat ze de zevenkamp voor bekeken houdt – terwijl de 23-jarige Gentse toch de derde beste Belgische heptatlete ooit is, na Thiam en Tia Hellebaut – en dan zaterdag door plots uit het niets naar 53.79 te knallen op de 400m. Een week geleden had ze nog 55.17 nodig in Mondeville. Maudens gaf zelfs Paulien Couckuyt, een vaste waarde bij de Belgian Cheetahs, het nakijken. “Paulien was natuurlijk een ideale haas voor mij, maar ik had het gevoel dat ik nóg sneller kon. Het plan is eigenlijk om te pieken voor de IFAM meeting (13 februari) en het BK indoor (20 februari). Ik hoop niet alleen de aflossing van de 4x400m op het EK indoor te kunnen lopen, maar ik wil ook de individuele limiet (52.73) halen.”

11 meisjes, 5 tickets

Heel ambitieus, maar bij de Belgian Cheetahs bonkt ze wel nadrukkelijk op de deur, zegt ook hun trainster Carole Bam. “Ik had niet gedacht dat Hanne nu al een tijd in de 53 seconden zou lopen, maar toen we hoorden dat ze naar de 400m zou overstappen, waren we meteen geïnteresseerd. We zagen potentieel in haar en dat weet ze ook – misschien heeft dat haar een boost gegeven. Hanne maakt zeker kans om straks bij het team te zijn. Na het BK maak ik mijn selectie.” Bam heeft l’embarras du choix: elf meisjes strijden voor vijf tickets – de plaatsjes worden duur.

• Rani Rosius klaar voor EK-vuurdoop

De Oscar voor de Gelukkigste Atlete, die ging zaterdag naar Rani Rosius. Twintig pas, maar al tot de ‘nieuwe Kim Gevaert’ gebombardeerd sinds ze in augustus 2020 naar 11.39 sprintte op de 100m – alleen Gevaert (11.04) was ooit sneller. Het is een rugzak die kan tellen en dus valt het te begrijpen dat Rosius in Gent tranen van geluk huilde toen ze haar tijd op de 60m zag verschijnen: 7.27. Niet alleen een nieuw persoonlijk record voor de Limburgse, maar ook één honderdste onder de EK-limiet. Ze evenaarde daarmee de tijd van Katleen De Caluwe uit 2002 – alweer enkel Gevaert was indoor ooit sneller (7.10).

Rosius mag zich dus opmaken voor haar vuurdoop bij de senioren. “Ik had mezelf zoveel druk opgelegd: ik wilde die limiet halen en tonen wat ik kan. Het ging niet in de reeksen, maar in de finale is het er wel uitgekomen – ik ben zot gelukkig, op het euforische af.” Met welke ambities ze straks naar Torun trekt, daar kon ze nog niet bij stilstaan: “Vorig jaar deed ik in Berlijn pas voor het eerst aan een grote race in het buitenland mee en ik stond van de stress te trillen op mijn benen – geen idee wat het in Polen zag geven.”

