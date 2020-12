Mick Schumacher in het spoor van wereldkampioen Michael: ook deze zonen van beroemde sportvaders staan te trappelen om in 2021 door te breken

Leo Borg (17/Tennis) ° Zoon Björn Borg traint onder hoede Nadal

De tenniswereld is benieuwd of Leo Borg in 2021 bij de profs al wat naam kan maken. Toernooidirecteurs zullen hem graag zien komen: hij is de zoon van de legendarische Björn Borg, Zweeds elfvoudig grandslamkampioen. Leo Borg viert in mei zijn 18de verjaardag en moet nog stappen zetten. Als junior hoorde hij dit seizoen tot de beste honderd van de wereld en proefde hij al kort van het profcircuit met vier (verloren) duels. Deze zomer trad Leo Borg toe bij de tennisacademie van Raphael Nadal in Mallorca. Zo kon hij er trainen naast Nadal. Diens nonkel en ex-coach Toni helpt Leo Borg in zijn ontwikkeling. Vader Björn Borg houdt wel zijn hart vast: “We hebben geprobeerd hem andere sporten te laten doen, zodat ze hem niet steeds zouden vergelijken met zijn vader,” zo vertrouwde hij aan The New York Times toe. “Als ouders proberen we geen enkele druk te zetten in zijn tenniscarrière.”