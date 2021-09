Michel Wuyts krijgt voor start van zijn laatste WK verrassing van zijn kleinkinderen

Leuven WK Wielrennen in Leuven is rookvrij en mondmasker is niet verplicht: “Maar wel aangeraden als het druk is en je geen afstand kan houden”

19 september Het WK Wielrennen is begonnen en binnen enkele dagen landt het peloton in Leuven. Dat brengt heel wat maatregelen met zich mee, zowel voor bezoekers als voor inwoners. In onze reportagereeks kijken we vandaag naar de praktische kant van het wielercircus. Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) maakt zich sterk dat Leuven helemaal klaar is het grootste event ooit te ontvangen. “Of zoals Michel Wuyts deze week zei op televisie: Leuven is geniaal”, klinkt het trots.