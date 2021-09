Michel van den Heuvel, de nieuwe bondscoach van de gouden Red Lions: “We trainen in ‘Centre of Excellence’. Zo moeten we ons ook gedragen”

Darts Van den Bergh en Huybrechts op hun hoede voor Oostenrijk­se vrienden: “Mentaal zullen we extra hard moeten vechten”

11 september De eerste horde is genomen voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Griekenland ging simpel voor de bijl. In de tweede ronde wacht met Oostenrijk al een pittigere tegenstander. Niet in het minst omdat Mensur Suljovic en Rowby-John Rodriguez goede vrienden zijn van Huybrechts en Van den Bergh. “We weten waartoe ze in staat zijn, maar we moeten van onze eigen sterkte uitgaan.”