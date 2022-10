Michael van Gerwen vernedert Peter Wright en is finalist op World Grand Prix

WK BASKETBAL Belgian Cats treffen Australië in kwartfina­le WK

Met of zonder Emma Meesseman: the show must go on, ook voor de Belgian Cats. Bij de loting in Sydney raakte zonet bekend dat de nationale basketbalploeg donderdag om 12.30 uur gastland Australië treft in de halve finale van het WK. De Opals, derde op de wereldranking, stonden in 2018 nog in de WK-finale.

27 september