Michael van Gerwen test ook positief en moet WK Darts verlaten: “Het is zo lek als een mandje”

WK DartsHet WK Darts is een topper armer, en dat heeft helaas niets te maken met het sportieve. In navolging van Vincent van der Voort test nu ook Michael van Gerwen (PDC-3) positief op corona, hij moet dus verstek geven voor zijn derde ronde tegen Chris Dobey en verlaat het toernooi in mineur. “Een dikke streep door de rekening”, zo noemt Van Gerwen vanuit zijn hotelkamer in Londen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het zat er eigenlijk een beetje aan te komen. Een paar dagen geleden ontplofte al een eerste bommetje, toen de pas uitgeschakelde Raymond van Barneveld positief had getest. Gisteren ging de bal nog wat verder aan het rollen toen ook Vincent van der Voort twee streepjes kreeg op zijn PCR-test, en hij op de koop toe kerst had gevierd in het bijzijn van Michael van Gerwen. En vandaag is de vrees ook waarheid geworden voor de Nederlander: positief. Zijn WK zit erop. “Dit heb ik nooit zien aankomen. Vincent en ik komen nagenoeg nergens. We krijgen nu allebei het deksel op onze neus.”

“Natuurlijk is onze gezondheid het belangrijkste, maar je bent hier om het toernooi te winnen”, vervolgt Van Gerwen vanuit zijn hotelkamer, waar ook Van der Voort op een afstandje is aangeschoven. ,,We mogen hier nu samen zitten, maar we hadden ons dit wel heel anders voorgesteld. Nogmaals, dit is echt de grootste nachtmerrie.”

Van Gerwen - die het WK won in 2014, 2017 en 2019 - ziet zo zijn minst succesvolle jaar in lange tijd nog wat dramatischer eindigen. Hij won in 2021 geen enkele major. Zijn partij tegen Chris Dobey van vanavond gaat dus niet door. De Engelsman is zo al zeker van zijn plekje in de volgende ronde.

Volledig scherm © Photo News

Er was volgens Van Gerwen gewoon een mogelijkheid geweest om wel te spelen. De deelnemers moeten namelijk zelf een negatieve test overleggen, waardoor frauderen niet is uitgesloten. “Ik had iedereen om de tuin kunnen leiden, maar dat doe ik niet. Ik wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken. Er gaan mensen dood aan corona, dus dat doe je niet. Het is mijn morele plicht “, aldus de Brabander, die zelf geen klachten heeft.

Er valt de organisatie van het WK darts wel iets te verwijten, vindt Van Gerwen. “Ze moeten eigenlijk elke dag iedereen bij de deur controleren, dat hebben ze niet gedaan. Volgens de Britse overheid hoeft dat ook niet. Maar om je eigen organisatie en het WK te beschermen, was dat wel handig geweest.”

Van Gerwen vervolgt: “De PDC zal te allen tijde zeggen dat ze de regels van de overheid hebben gehanteerd, maar er had scherper naar kunnen worden gekeken. De controle is niet sterk genoeg geweest. Het is nu gewoon een grote coronabom”, stelt de drievoudig wereldkampioen. “Het is zo lek als een mandje, nu betaal ik een hoge prijs. Ik heb helemaal niks gedaan, dat maakt het wel extra zuur. Gruwelijk gewoon. Dit gaat wel even duren om een plekje te geven.”

Volledig scherm © Photo News