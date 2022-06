Michael van Gerwen, met vochtige ogen, was zelden zo euforisch: “Verwachtingspatroon is niet altijd eerlijk”

DartsVochtige ogen had Michael van Gerwen bij VTM-journalist Rudy Lanssens. Want wat deed zijn eindzege in de Premier League Darts deugd. Dat na een zinderende finale met deciding leg tegen Joe Cullen: 10-11. “Dat ik tegen een hoog verwachtingspatroon moet opboksen is niet altijd eerlijk.” Vandaag gaat ‘Mighty Mike’ onder het mes. Hij wil er staan tegen de World Matchplay.

Bekijk het volledige interview bovenaan dit artikel

“Drama, hoge scores, een snelle wedstrijd. In deze finale zat echt alles. Dit was een advertentie voor het darts”, vertelt Van Gerwen. “Ik kan enkel trots zijn op mezelf. Net zoals Joe Cullen dat op zichzelf moet zijn.”

Na ruim anderhalf jaar zonder hoofdprijs was het eindelijk raak voor ‘Mighty Mike’. En dus was hij zelden zo euforisch. “Mensen snappen af en toe niet waar ik vandaan kom. Er is telkens een verwachtingspatroon. Mensen denken: ‘Oh, Van Gerwen wint dat wel’. Maar zo werkt het niet. Daar moet ik tegen opboksen en dat is niet altijd eerlijk. Ik moet me telkens bewijzen. Het is niet altijd even makkelijk. Maar nu heb ik het toch maar gedaan.”

Van Gerwen gaat er nu even uit. Geen World Cup of Darts voor hem. De Nederlander wordt vandaag geopereerd aan de pols. “Ik heb geen andere keuze. Ik kreeg al twee injecties. De arts verzekerde mij dat een operatie noodzakelijk is wil nog lang meegaan in het darts. Anders zou ik blijvende zenuwschade oplopen. Op de World Matchplay (16-24 juli) wil ik er weer staan.”

Volledig scherm Van Gerwen. © Twitter PDC en VTM

Zo verliep de finale:

Van Gerwen dreigde onmiddellijk 2-0 achter te komen, maar Cullen miste drie pijlen voor de eerste break. Nadien nam ‘Mighty Mike’ even over: 1-3. Maar Cullen - debutant in deze Premier League en ontspannend ogend - had op zijn beurt een antwoord in huis: 3-3.

Na een weergaloze leg en checkout van 105 nam Van Gerwen weer afstand: 3-5. En hoewel Cullen er tussendoor nog een geweldige finish van 141 tegenaan gooide, gingen beide heren bij 4-6 de korte break in.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Stoomde Van Gerwen door richting winst? Allerminst. Cullen was aanvankelijk de betere na de pauze. Via een finish van 114 werd het zowaar opnieuw gelijk. 6-6. Spanning alom.

De nervositeit nam ook toe met enkele verloren pijlen. Cullen liet het na om tot 8-6 uit te lopen, in de plaats daarvan werd het 7-7, 8-8 en 9-9. Money time brak aan. Tekenend voor het niveau: beide heren flirtten op dat moment nog steeds met gemiddelden van 100.

Bij 9-9 ging Van Gerwen door de leg van Cullen, maar de Brit vocht terug en zorgde voor 10-10 en de deciding leg.

Daarin bereikte de spanning een hoogtepunt. Cullen mocht voor de match gooien, maar miste zijn matchdart. Van Gerwen deed dat niet. Wat een ontlading, zelfs tranen bij ‘MvG’. Van Gerwen heeft nu zes Premier League-titels en evenaart het record van Phil Taylor. Cullen kreeg dan weer een staande ovatie van het publiek in Berlijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onmiddellijk na de huldiging zei Van Gerwen dolgelukkig te zijn. “Dit betekent heel veel voor mij, dat ik hier in deze geweldige ambiance van Berlijn kan winnen. Misschien ging niet alles even goed in de afgelopen periode, maar mijn focus lag echt op deze wedstrijd. Ik ben er ook steeds in blijven geloven, ook tijdens moeilijke momenten. Want het was niet gemakkelijk.”

“Ik heb heel veel tegenslagen gehad. Iedereen die mij kent weet wat ik heb moeten doen om hier weer te staan. Maar dat maakt het allemaal extra mooi. Dat het niet altijd meezit is de realiteit van het leven. Pijn en verdriet horen bij topsport. Ik ben echter gemaakt om titels te winnen en dat heb ik gedaan vanavond.”

Van Gerwen kan met een gerust hart en goed gevoel gaan revalideren van de polsoperatie die hij deze week ondergaat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cullen won van Clayton in halve finale, Van Gerwen van Wade

Cullen had er in de halve finale Clayton uitgekegeld. Clayton was de winnaar van de reguliere competitie en speelde al maandenlang op hoog niveau. Maar in Berlijn haalde hij niet zijn gebruikelijke niveau. Pas in de zevende leg zorgde de Welshmen voor een eerste check-out. Het stond toen al 0-6. Cullen bleef ijzersterk gooien. 4-10 waren de zware cijfers.

Dezelfde uitslag in die andere halve finale, al startte die wel een pak evenwichtiger. Van Gerwen en Wade gaven elkaar tot 3-3 geen duimbreedte toe. Tot de Nederlander een versnelling hoger schakelde en Wade een serieuze dip kende. Amper één leg nog pakte Wade. Van Gerwen stoomde door naar... eveneens 10-4.

Volledig scherm Van Gerwen. © Twitter PDC

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.