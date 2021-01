Michael Van Gerwen krijgt 5-0 (!) om de oren tegen fenomenale Dave Chisnall, die ook Van Den Bergh uitschakelde

Jobs Aan de slag in de haven: deze functiepro­fie­len zijn er momenteel nodig

29 december We staan er misschien niet altijd bij stil, maar onze havens zijn een essentiële schakel om heel wat producten, waaronder voedingsmiddelen, in de winkelrekken te krijgen. Jobat.be belicht samen met het Havencentrum enkele profielen die nodig zijn in de hele keten.