Michael van Gerwen is klaar voor finaleweek: ‘Wie er voor me staat interesseert me niks, die kop moet er gewoon af’

DartsMichael van Gerwen lijkt klaar om weer te oogsten en dat moet dan deze week maar meteen in de Premier League gebeuren. Daarmee zou hij min of meer ook de slechtste periode uit zijn carrière afsluiten. “Wie er voor me staat interesseert me niks, die kop moet er gewoon af", windt de 32-jarige Nederlander er geen doekjes om. Het is tijd voor een nieuwe periode van dominantie.

Al is Van Gerwen niet meer de nummer één van de wereld, bij de bookmakers is en blijft hij de grote favoriet. Ook nu het deze week in Milton Keynes om de echte knikkers gaat, met een hoofdprijs van zo'n 300.000 euro. Dat is nu eenmaal een gegeven. “Het is zo dat aan de top blijven lastiger is dan de top halen. Nu ligt er continu een druk op je schouders. Als je net opkomt, dan word je nog wel eens onderschat. Dan ben je nog vaak de underdog. Maar die tijd is voorbij. Ik ben nooit de underdog, tegen wie ik ook speel.”

Quote Ik speel al een tijdje op het hoogste niveau. Soms wordt het eentonig en dan kun je verzadigd raken Michael van Gerwen Mocht de buitenwacht het toch anders zien, dan vindt ‘Mighty Mike’ nog altijd zichzelf de allerbeste. “Dat zie ik zo en ik denk dat ik ook zeker nog tien jaar kan domineren.” Ook in zijn slechtste jaar won hij in 2020 nog altijd twee majors. “Niemand is daarnaast echt opgestaan. Natuurlijk hebben verschillende spelers toernooien gewonnen, maar niemand heeft zich als de nieuwe baas gemeld. Nu moet ik wéér die baas worden.”

In zijn eerdere jaren van dominantie (2013 tot en met 2019) raakte zijn prijzenkast steeds verder gevuld en werd hij op een gegeven moment misschien wel te weinig uitgedaagd. “Ik speel inderdaad al een tijdje op het hoogste niveau. Soms wordt het eentonig en dan kun je verzadigd raken. Je moet zorgen dat je het leuk blijft vinden, want het is uiteindelijk mijn werk. Zolang je het leuk vindt, dan kun je iets bereiken. Als dat niet meer is, dan kun je beter thuis blijven.” Eén ding is zeker: de honger van de sportieve veelvraat is zeker nog niet gestild.

Volledig scherm Michael van Gerwen © Getty Images

Van Gerwen vervolgt: “Als je kop niet goed staat, dan ga je aan dingen twijfelen. Het is niet altijd even makkelijk. Maar als je kop gewoon goed staat, dan kun je al veel bereiken. Er zijn altijd verbeterpunten, dat zal ik ook altijd onder ogen zien. Al krijg ik ook wel eens te horen dat ik iets te kritisch op mezelf ben.” Maar die zelfreflectie heeft Van Gerwen ook gebracht tot waar hij nu is. “Dat is zeker zo.”

‘De kop’ van Van Gerwen staat weer goed. Hij kreeg afgelopen week zelfs al zijn eerste coronavaccinatie. De rust en het vertrouwen zijn terug. Volgens hem de basis om te kunnen presteren. Daarnaast begint hij als koploper met een uitstekende uitgangspositie aan de cruciale week van de Premier League, de prestigieuze competitie die hij in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 al won.

