Mexicaanse worstelaar (26) overlijdt in de ring

Volgens lokale media zeeg Aereo (echte naam Luis Angel Salazar) neer na een stamp en twee in scène gezette slagen tegen de borst. Hij wachtte zijn tegenstander op nadat die richting de touwen van de ring was gelopen om zo gelanceerd te raken. Aereo viel plots tegen de grond. Zijn tegenstander en de scheidsrechter gingen meteen poolshoogte nemen.

Op beelden is te zien hoe Puma De Oro de ring in kroop en de opponent nog te lijf ging. Was dit uit frustratie of had hij de ernst van de situatie niet door? Ambulanciers brachten de twintiger naar het ziekenhuis, maar hij bezweek onderweg.