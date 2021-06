Meteen prijs na 607 dagen zonder topwedstrijd: Nina Derwael pakt goud op Wereldbeker

Atletiek Nederland­se Sifan Hassan verpulvert wereldre­cord op 10.000 meter

6 juni De Nederlandse Sifan Hassan heeft in Hengelo het wereldrecord op de 10.000 meter verbeterd. De 28-jarige wereldkampioene op de langste baanafstand zette de klok na een onwaarschijnlijke solo stil op 29.06,82. Dat was behoorlijk sneller dan de 29.17,45 die de Ethiopische Almaz Ayana in de olympische finale van 2016 in Rio liep.