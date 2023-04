Met Thibaut Courtois als aandachtig volger: kroont Belgische Pool Artur Szczepaniak zich vanavond tot KSW-kampioen?

Toen de jonge Artur op zijn elfde in de voetsporen van zijn papa Jan naar België verhuisde, had hij ongetwijfeld nooit verwacht vijftien jaar later als volleerd MMA-vechter naar de heimat terug te keren om er zich tot KSW-koning te kunnen kronen. Zijn verhaal leest dan ook als een sprookjesboek. Als tiener op zoek naar afleiding stapte hij een boksclub binnen, moment dat Ian Redan -de Nederlandse bokstrainer en huidig manager van Artur - zich nog levendig herinnert. “Ik trok hoge ogen toen hij begon te sparren. Je zag meteen zijn talent. Niet veel later, dat is nu zeven jaar geleden, heb ik hem bij me thuis uitgenodigd om zijn carrière uit te tekenen.”

Een plan met als droombestemming KSW, waarin Redans Nederlandse MMA-organisatie ‘Too Hot to Handle’ was opgegaan. Artur: “Ik was meteen gefascineerd door de sport en vooral het fysieke aspect ervan. Na elke training zat ik helemaal kapot. Ik kon alleen maar denken: ‘wat als ik hier nog beter in wordt?’”

Dan word je een beest in de octagon. Als prof won Szczepaniak zijn eerste kamp in juni 2016. Om te blijven winnen, met geregeld knappe ‘finishes’. Alleen in 2019, tegen Benoit St. Denis, ging het mis. Maar toen hij zijn volgende drie kampen opnieuw overtuigend won, lonkte in 2021 de droom van KSW. En ook daarin ging het hard, met vorig jaar twee machtige zeges tegen de Bulgaar Stoimenov (Rear Naked Choke) en in december tegen de Nederlander Hooi, die hij na 43 seconden met een Head Kick knock-out werkte (zie video hieronder).

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En zo staat Artur, die tot twee jaar geleden MMA nog combineerde met de job van postbode in de Limburgse fusiegemeente Oudsbergen, vanavond in het hol van de leeuw. Net in Tomaszow Mazowiecki, de thuishaven van van Adrian Bartosiński (27), kijkt hij als hoofdkamp van KSW 81 ‘Bartos’ in de ogen. 12 kampen, 12 zeges. Geruggensteund door duizenden Polen. Artur, lachend: “Hopelijk hebben ze toch ook wat sympathie voor mij. Ik geef mezelf 50%: in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bokskamp, kan je een MMA-gevecht heel moeilijk voorspellen.”

“Bartos is vooral heel sterk op de grond, ik ben dat meer in het staand worstelen. Iedereen zegt me natuurlijk dat ik moet vermijden met hem naar de grond te gaan, maar in een kamp die vijf rondes kan duren is dat tegen zo’n kampioen natuurlijk een utopie. Maar ook van het grondgevecht heb ik geen schrik. Ik ben een complete vechter. (lacht) Al geef ik toe: wanneer je in zo’n klem op de grond ligt, denk je wel eens: ‘waarom doe ik dit in hemelsnaam?’ Of, zoals nu: ‘wat lig ik hier mezelf in dat zoutbad te pijnigen in die race om zoveel kilo’s te verliezen?’ Het is vooral zaak dat ene stemmetje in je hoofd dat voor twijfel zorgt, te bannen eens je in die octagon staat.”

Quote “KSW naar België brengen, dat zou voor mij het ultieme zijn.” Artur Szczepaniak

Daarvoor kan Artur rekenen op een superbegeleiding. Hij maakt naast zijn Genkse club ook deel uit van Soccer Improved, dat voetballers over de hele wereld medisch begeleid met Devon Maes (volgens Redan “de volgende Lieven Maesschalck”) als een van de uithangborden, kan rekenen op de steun van het team van de Engelsman Leon Edwards (de huidige UFC-kwampioen bij de welters) en is ook getekend bij Artist Amplifier, talentenbureau waarin Thibaut Courtois mede-eigenaar van is. Vorig maand vond er een shirtwissel plaats tussen de twee. “Thibaut heeft me vooral raad gegeven over het leven van topsporter. En als ik win vanavond, ben ik uitgenodigd om een match van Real bij te wonen.”

MMA-record van 57.776 toeschouwers

Opvallend: in tegenstelling tot menig ander MMA-vechter, droomt Artur niet van het Ultimate Fighting Championship (UFC). “KSW naar België brengen, dat zou voor mij het ultieme zijn." Volgens Redan is dat slechts een kwestie van tijd. “Wees gerust, de echte toppers in KSW verdienen het grote geld, bedragen van een miljoen euro voor een gewonnen kamp zijn geen uitzondering. In Polen is MMA ook van het allergrootste, populairder dan de Bundesliga of de formule 1. Op 3 juni is er in Warschau ‘Colosseum II’. In 2017 lokte dat eerste event een MMA-record 57.776 toeschouwers. Daar kan het UFC alleen maar van dromen. Het plan was om Artur daar te laten kampen tegen Bartos, maar dat vonden wij te laat. Artur moet nu vooral veel en geregeld vechten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik geef Artur trouwens meer dan 50% kans op winst vanavond”, aldus Redan nog. “En als hij verliest, stopt zijn verhaal alles behalve. Hij is er amper 26. In die zeven jaar heb ik hem zien uitgroeien van jongetje tot man, iemand met veel persoonlijkheid die positief in het leven staat.”

En straks ook in het Bernabeu zit?

Bartosiński versus Szczepaniak, main event van KSW 81, kan je via een KSW-pas voor 15 euro HIER volgen.