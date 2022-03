Met dank aan de burgemeester: Kyrie Irving mag dan toch weer thuiswedstrijden spelen door opheffing vaccinverplichting in New York

De vaccinatieregels in New York waren lang de volgende: om toegang te krijgen tot binnenruimtes zoals restaurants, sportscholen, bioscopen of sportstadions, moet je kunnen aantonen dat je ten minste twee dosissen van het Pfizer- of Moderna-vaccin of één dosis van het Johnson & Johnson-vaccin hebt gekregen. Die regel hield Kyrie Irving 53 wedstrijden aan de kant. Het is een regel die overigens op vrij weinig sloeg. Zo mochten enkel ongevaccineerde spelers die in New York wonen geen thuiswedstrijden spelen. Ongevaccineerde spelers uit andere staten en steden waren dus wél welkom.