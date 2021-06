Met brons én met een goed gevoel naar Tokio: Red Lions kloppen Engeland met 3-2

Vincent Vanasch was de eerste keeper die in deze wedstrijd om de derde plaats aan het werk moest. Hij keerde keurig een schot van Sam Ward. Daarna was het aan de Red Lions om over te nemen. Een poging van Tom Boon werd gestopt door de Engelse keeper Payne en even later kreeg Sébastien Dockier een duw in de cirkel. Een strafbal was het resultaat en Tom Boon zette die keurig om: 1-0. Dockier was in het eerste kwart na een knappe rush van Nicolas de Kerpel nog dicht bij een tweede doelpunt, maar Payne stond opnieuw in de weg. In de laatste seconden van het eerste kwart was er weer Vanasch om een eerste strafcorner van Engeland uit het doel te houden.