Merel Maes (16) kroont zich tot Belgisch kampioene hoogspringen met sprong over 1m91

Marathon Wereldre­cord­hou­der Kipchoge loopt in april marathon van Hamburg als laatste test voor Spelen

18 februari Eliud Kipchoge (36) loopt op zondag 11 april de marathon van Hamburg. Na zijn eerste nederlaag in jaren op de marathon van Londen in oktober, verschijnt de Keniaan in de Duitse havenstad voor het eerst weer aan de start van een marathon.