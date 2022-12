Menen voor het eerst naar bekerfinale in Sportplaeis

Menen heeft met de vingers in de neus de tweede bekerfinale uit de clubgeschiedenis bereikt, de eerste in het Sportpaleis. Het opende nochtans nerveus tegen Borgworm en liet de Luikenaars in de beginfase twee keer terugkeren in het spel: 7-7 en 12-11. Maar eens de machine van Menen op toerental geraakte, kwam het door blessures geteisterde Borgworm er niet meer aan te pas. Ook in set twee konden de Luikenaars amper flitsen. Menen kende geen tegenstand meer en was na de gewonnen tweede beurt helemaal zeker van de kwalificatie omdat het de heenmatch met 0-3 naar zich toetrok. Vanaf het derde spel deed Depestele het met al zijn wisselspelers. Die konden geen set winnen.

Voor Jelle Sinnesael is de kwalificatie voor de bekerfinale een droom die uitkomt. De 37-jarige kapitein die aan het eind van het seizoen zijn volleysloffen aan de haak hangt glunderde dan ook na het laatste fluitsignaal. “Voor het seizoen had ik van de bekerfinale een prioriteit gemaakt. Voor mij wordt het de eerste keer spelen in het Sportpaleis van tienduizend supporters. Dat wordt gewoonweg genieten. Het klopt dat de loting ons dit jaar gunstig gezind was maar je moet de klus als speler wel nog altijd klaren tegen op papier mindere tegenstanders. We hebben onze job goed uitgevoerd. Vorig jaar schakelden we in de kwartfinale Roeselare uit om dan nipt toch de boot in te gaan tegen Gent in de halve finale. Ik ben blij dat ik dat bekertrauma nu heb kunnen doorspoelen. Een tweede bekerontgoocheling ging er echt niet bij kunnen. Het zou mooi zijn als we nu ook nog de play-offs kunnen bereiken. Maar eerlijk gezegd: voor mij kan het seizoen nu al niet meer stuk. Zondag 26 februari kunnen we nog de kers op de taart zetten.”

Een ander verhaal bij bezoeker Lienert Cosemans van Borgworm. De Limburger hoopte nog op een stunt maar werd toch uitgeschakeld. “We wisten dat we voor een zo goed als onmogelijke opdracht stonden na de 0-3-nederlaag in de heenmatch maar toch kwamen we naar hier met het geloof dat het nog kon. Alleen jammer dat we nog steeds met blessures kampen. Dat maakte het voor ons nog moeilijker. Met een volledige ploeg hadden we allicht onze huid duurder kunnen verkopen.”

Menen – Borgworm

2-3

25-16, 25-19, 31-33, 20-25, 16-18

Star of the Game: Louis Laenen

Menen: Van Hoyweghen 2(Ocket 1), Hänninen 9 (Vanneste 3), Sinnesael 5 (Dedeyne 6), Kindt 17(Dermaux 15), Capet 5, Van de Velde 9. Libero: Stuer (Bille).

Borgworm: Cosemans 2(Schroeven 4), Madsen 20(Laenen 15), Fafchamps 9, Abinet 25 (Van Looveren), Cocchini 2, Vandooren 11. Libero: Verstraete.