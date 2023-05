Menen pakt laatste Europees ticket, Aalst baalt

Coach Christophe Achten die het zonder de Duitse hoekspeler Egor Bogachev moest stellen, was duidelijk ontgoocheld. Hij stelde dat het nipte verlies in de openingsset zijn team parten speelde. Met een ace zette Basil Dermaux de bezoekers op 21-24. Aalst deed maar liefst acht setballen teniet, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen. “Onze opslag liet het in de slotfase afweten en dat heeft ons genekt. We hadden even tijd nodig om te herstellen van dat nipt verlies en onze tweede set was niet goed. In de derde beurt vonden we toch nog wat energie onderin het vat, maar het was op. Het was een lang seizoen. Dat we in extremis naast dat Europees ticket grijpen, is een serieuze teleurstelling. Toen ik begin december overnam van Idner Martins, heb ik een aantal zaken proberen veranderen. We haalden de play-offs, maar het was ook de bedoeling om Aalst naar Europa te brengen. Jammer dat dat niet is gelukt. Naar volgend seizoen toe wordt de kern fel vernieuwd. We beginnen met een schone lei. De drie blijvers (Overbeeke, Van de Velde en Saaremaa, red.) worden aangevuld met meer Belgen. Nu ben ik ontgoocheld, maar ik kijk ook al uit naar volgend seizoen.”