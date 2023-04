Menen mag nog dromen van Europa, clubicoon Sinnesael wordt T2

De match zaterdag in de Vauban stond eigenlijk helemaal in het teken van de afscheidnemende Jelle Sinnesael. De Meense kapitein maakte 15 jaar het mooie weer bij Menen en kreeg een contractverlenging maar dan wel als assistent-coach van Frank Depestele. Achel leek het afscheid van het clubicoon toch wat te verstoren want het bood vanaf set twee meer dan weerwerk op Meense bodem. Het liep zes punten uit maar liet de riante bonus toch nog bijna liggen. De Limburgers kwamen ook in de derde beurt op voorsprong (10-14) maar kregen nadien receptionele problemen. Dermaux en Hänninen pikten hun winnende opslagen mee, de ingevallen Lou Kindt deed blokkerend een duit in het zakje. Achel had alle krachten verspeeld en werden door Menen verpletterd in het vierde spelletje. Sinnesael kreeg nog een applausvervanging bij 21-12. De hele Vauban nog maar eens recht op de banken voor het clubicoon dat afscheid kon nemen met een deugddoende zege.