Memorial Van Damme volgend jaar op 3 september: Diamond League geeft kalender voor 2021 vrij

Darts Dimitri Van den Bergh verbetert record van dartslegen­de Phil Taylor

16 november Dimitri Van den Bergh (PDC-11) heeft in het Engelse Coventry zijn eerste groepswedstrijd van de Grand Slam of Darts met 5-1 gewonnen van Ricky Evans (PDC-30). De 26-jarige Antwerpenaar wierp daarbij liefst 114,85 punten per drie darts, het hoogste gemiddelde ooit in de geschiedenis van de Grand Slam of Darts. Van den Bergh deed net iets beter dan de 114,65 die dartslegende Phil Taylor in 2014 op de tabellen zette.