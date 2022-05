Memorial Van Damme: van avondmeeting naar tweedaagse in 2024 en 2026 als finale Diamond League

De finale is traditioneel de afsluiter van het Diamond League seizoen, de meest prestigieuze competitie in de atletiek. Wie de finale mag organiseren, kan veelal ook rekenen op de grote namen binnen hun discipline. Wie de Diamond Race in zijn nummer wil winnen - en de bijhorende premie van 30.000 dollar - is namelijk verplicht om ook aan te treden in de finale. Omdat het over 32 disciplines gaat, valt de meeting niet op één avond af te werken, maar zal die over twee dagen gespreid zijn.

De Diamond League wees vandaag de finales toe voor de komende vijf jaar. De Memorial Van Damme werd aangeduid als de meeting die de finales van 2024 en 2026 voor zich mag nemen.

Bob Verbeeck, afgevaardigd bestuurder van de Memorial, was dan ook in zijn nopjes: “Zodra de Diamond League besliste om het seizoen af te sluiten met één grote finale, waren we met de Allianz Memorial Van Damme kandidaat. We zijn dan ook heel blij om twee finales binnen te halen en alle wereldtoppers uit de atletiek aan het Belgische publiek te kunnen presenteren. In 2024 valt onze finale kort na de Olympische Spelen van Parijs en zien we dus ook alle olympische finalisten hier aan het werk. In 2026 kunnen we ons geen betere manier voorstellen om de 50ste verjaardag van onze meeting te vieren.”

Quote Met alleen maar de allerbeste atleten in alle 32 discipli­nes is de Diamond Lea­gue-finale een pocketver­sie van het WK Kim Gevaert, Meetingdirecteur Memorial Van Damme

Ook Kim Gevaert, die dit jaar de scepter overnam van Cédric Van Branteghem als meetingsdirecteur, was uiteraard ook opgezet met het nieuws: “Het worden ongeziene atletiekweekends voor ons land. Het geeft ons ook de kans om twee dagen na elkaar het Koning Boudewijnstadion te vullen. Met alleen maar de allerbeste atleten in alle 32 disciplines is de Diamond League-finale een pocketversie van het WK. Het is een unieke gelegenheid voor de Belgische sportliefhebber om de sterren van de piste in levende lijve aan het werk te zien. En het is uiteraard voor de stad en het gewest Brussel een ideale aanleiding om zich te tonen aan de rest van de wereld.”

Tegen dan kan Brussel de toppers ook een vernieuwde ondergrond aanbieden: in de lente van 2023 zou er een nieuwe piste moeten liggen in het Koning Boudewijnstadion. De Brusselse gemeenteraad zette daarvoor het licht op groen. De piste is al sinds 2009 in gebruik.

De beslissing verandert uiteraard niets voor de editie van dit jaar, op vrijdag 2 september, één week voor de finale in Zürich. In 2023 mag het Amerikaanse Eugene de Diamond League-finale organiseren, Zürich in 2025 en 2027.

