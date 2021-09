MEMORIAL. Duplantis zet net geen wereldrecord neer - Thiam zesde in hoogspringen - Laus wint op de 400 meter

AtletiekVanavond stond in het Koning Boudewijnstadion de 45ste editie van de Memorial Van Damme op het programma. Welke meetingrecords sneuvelden er? En welke Belgen schitterden in Brussel? Een overzicht.

De Memorial Van Damme was vanavond aan z'n 45ste editie toe. Voor de Belgische atletiektoppers en verschillende olympische kampioenen eraan konden beginnen, werden eerst de Belgische medaillewinnaars van de Spelen in Tokio in de bloemetjes gezet. En er was een minuut stilte voor de eerder deze week overleden Jacques Rogge, voormalig IOC-voorzitter.

Ei zo na werd het een historische Memorial. Mondo Duplantis ging in het polsstokspringen over 6m05 en zette zo een nieuw meetingrecord neer. De 21-jarige Zweed wilde vervolgens z'n eigen wereldrecord (6m18) verbeteren, maar het goed leggen van de lat liet te lang op zich wachten. Na een oponthoud begon Duplantis er toch nog aan, maar over 6m19 springen zat er vanavond niet in - ondanks verdienstelijke pogingen.

Volledig scherm Mondo Duplantis. © EPA

In het hoogspringen kwam Nafi Thiam in actie. De olympisch kampioene op de zevenkamp wilde haar seizoen in schoonheid afsluiten. Ze sprong niet over 1m95, maar dat deerde het publiek niet - Thiam kreeg een staande ovatie. Ze zou uiteindelijk als zesde eindigen.

Die andere uitblinkster van in Tokio, Noor Vidts, mat zich als meerkampster op de 100 meter horden met de wereldtoppers in die discipline. Vidts kwam er niet echt aan te pas en eindigde als zevende en voorlaatste. Anne Zagré deed een plekje beter: zesde.

Op een Belgische overwinning op de Memorial was het wachten tot de 400 meter. Camille Laus liep na een prangend duel met de Nederlandse Saalberg naar de zege met een beste seizoenstijd. Paulien Couckuyt klokte als vierde af.

Tot slot sneuvelden er naast het polsstokspringen ook meetingrecords op de 400 meter bij de mannen en op de mijl bij de vrouwen. Daar zorgden respectievelijk de Amerikaan Michael Cherry en de Nederlandse Sifan Hassan voor.

Volledig scherm Nafi Thiam. © AP

Volledig scherm Noor Vidts en Anne Zagré. © BELGA

Volledig scherm Camille Laus. © BELGA

Volledig scherm Sifan Hassan met haar meetingrecord op de Mijl. © AFP

