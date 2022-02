Meesseman verhuist naar Chicago Sky, het team van assistent Ann Wauters

De 28-jarige Meesseman kwam in de WNBA alleen nog maar uit voor de Washington Mystics (van 2013 tot 2020), waarmee ze in 2019 de titel won. Ook werd ze verkozen tot MVP van de WNBA Finals. De kapitein van de Belgian Cats is trouw van natuur, maar bij Chicago zijn de titelkansen wel groter dan bij Washington én ze treft er speelsters als Courtney Vandersloot en Allie Quigley, die nu teammates zijn bij haar Russische club Ekaterinburg.

193.000 euro

Bijkomend was Washington ook niet in staat om Emma Meesseman net als in 2020 een maximumcontract van 193.000 euro te bieden omdat er onvoldoende ruimte is onder de salary cap, het loonplafond dat de WNBA aan z’n clubs oplegt. Bij Chicago is die mogelijkheid er wel, onder meer door het vertrek van All Star Stephanie Dolson naar New York.