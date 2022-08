Meesseman slaakt noodkreet voor ex-ploeggenote die al maanden vastzit in Russische gevangenis: “Heb genade voor onze vriendin”

Meer sportEmma Meesseman (29) neemt het via Instagram op voor haar ex-ploeggenote Brittney Griner (31). De Amerikaanse basketbalspeelster zit al maanden vast in een Russische cel voor drugssmokkel. “Hopelijk kan deze situatie snel opgelost worden. Heb genade voor onze vriendin”, schrijft de Belgian Cat op Instagram.

Brittney Griner werd op 17 februari gearresteerd op een luchthaven in de buurt van Moskou, omdat ze in het bezit was van “vapecartridges die roken naar cannabisolie”, zo klonk het in een verklaring van de Russische douane.

Haar aanhouding werd pas op 5 maart bekendgemaakt, vijftien dagen na haar arrestatie. In tussentijd was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met een internationale crisis en Amerikaanse sancties voor Moskou als gevolgen. Washington vreest dat de basketbalvedette gebruikt wordt als middel om druk te zetten in het conflict met Rusland en waarschuwde er al voor dat Amerikanen in Rusland riskeren willekeurig opgepakt te worden.

Gevangenenruil

Begin juli pleitte Griner schuldig. “Ik was niet van plan de Russische wet te overtreden. Ik had haast bij het inpakken en de cartridges kwamen per ongeluk in mijn tas terecht”, gaf ze als uitleg voor de op cannabis gebaseerde vloeistof in haar bagage. Eind vorige maand gingen er geruchten rond dat de VS Griner via een gevangenenruil (met de Russische wapenhandelaar Viktor Boet) terug naar haar thuisland wilde krijgen, maar daarover werd voorlopig geen akkoord bereikt.

De Amerikaanse zit dus nog altijd vast. Ex-ploeggenote Emma Meesseman slaakt daarom een noodkreet op Instagram. “Net als Brittney Griner heb ik jaren in Rusland gespeeld", schrijft Meesseman. “We wonnen samen verschillende kampioenschappen en vier Euroleague-titels. Ik heb mooie herinneringen aan onze tijd in Ekaterinburg en ik hoop dan ook dat deze situatie snel kan worden opgelost, uit respect voor de sport. Ik hoop ook dat Rusland snel weer een bestemming kan worden waar internationale speelsters zij aan zij kunnen strijden en dat het land genade zal hebben voor BG, onze vriendin.”

Meesseman verliet zelf Rusland na de inval van het land in Oekraïne. Op dit moment schittert de sterspeelster van de Belgian Cats in het shirt van Chicago Sky in de WNBA.

