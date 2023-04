Meer dan 50.000 padelliefhebbers vinden weg naar Brussels Open

De tweede editie van de Circus Brussels Padel Open in Tour & Taxis was een weergaloos succes. Meer dan 50.000 bezoekers laafden zich aan verbluffende rally’s van de absolute wereldtop en toonden aan dat de Belg alsmaar meer weg is van padel.

Twintig jaar geleden was de Diamond Games in het Antwerpse sportpaleis met meer dan 100.000 fans over een week tijd het grootste indoor tennisevent ter wereld. Met lokale wereldsterren als Kim Clijsters en Justine Henin surfte het tornooi op een wolk van euforisch chauvinisme. Op amper twee edities zit de Brussels Padel Open ondertussen al aan de helft van dat bezoekersaantal terwijl de Belgische inbreng eerder beperkt is. Het is te zeggen: vorige woensdag werd in het prachtige kader van de Gare Maritime van Tour & Taxis de ‘Belgian Day’ georganiseerd en daar kwamen maar liefst 5.000 liefhebbers op af. Zij zagen Clément Geens en Maxime Deloyer, Jérôme Peeters en François Azzola en An-Sophie Mestach en Helena Wyckaert het opnemen tegen de beste padellers ter wereld. Organisator Vincent Laureyssens toonde zich verheugd: “De World Padel Tour verzekerde me dat dit het hoogste aantal bezoekers was ooit voor een openingsdag van één van hun tornooien.”

Volledig scherm Maxime Deloyer en Clement Geens. © AFT padel

Zijn naam is gevallen. Vincent Laureyssens is de drijvende kracht achter het succes van dit WPT 1000-tornooi (net onder de topcategorie van Masters-tornooien). Deze energie- en relatierijke positivo, die via het bankwezen en de Formule 1 in de padelwereld verzeild raakte, kent zijn gelijke niet als het aankomt op mensen warm maken voor de sport en zijn tornooi. “We moeten Brussel een plaats geven op het internationale toneel”, meende hij. “Dit kan alleen maar positief zijn voor het imago van België.” Zijn aanpak rendeert. “Op vrijdag kregen we 9.000 mensen over de vloer. En we hebben nog ettelijke aanvragen moeten weigeren!”

En zeggen dat op het allerlaatste moment het eerste reekshoofd Juan Lebron en Alejandro Galan nog moesten afzeggen door een elleboogblessure bij die eerste. Alsof Rafael Nadal en Novak Djokovic forfait gaven voor een belangrijk tennistornooi. De Brussels Open ondervond er geen hinder van. Met Arturo Coello (nummer 3 van de wereld) – het 21-jarige en 1m90 grote equivalent van Carlos Alcarez in de padelwereld – en Agustin Tapia (nummer 4) tegen Francisco Stupaczuk (nummer 6) en Martin Di Nenno (nummer 7) stond er heel schoon volk in de finale vandaag. Bij de dames was het zelfs nog schoner daar de gehele top vier – Josemaria en Sanchez namen het op tegen Salazar en Triay – present tekende in de eindstrijd. Veel beter wordt het niet.

Vooral omdat die padelkunstenaars een andere sport spelen dan de duizenden liefhebbers hier ten lande die sinds corona de weg naar een kooi gevonden hebben. Een sport, die zeker televisievriendelijk is, maar pas helemaal tot zijn recht komt als je het live voor je neus ziet gebeuren. Op en top spektakel. De reflexen, de explosiviteit, de lenigheid en de ellenlange en sensationele slagenwisselingen zorgen voor een zeer hoog entertainmentgehalte. Bovendien zorgt het dubbelaspect en het feit dat het een relatief klein wereldje is voor een gezapige en aangename sfeer van fair play onder de toppers terwijl er tegelijk heel wat ambiance langs de baan kan opgebouwd worden. In Brussel zweepte een mc het publiek op – in zoverre dat nog nodig was – terwijl ook het padeldorp, met daarin de gratis te bezoeken baan twee, een schot in de roos was.

KIJK. Waanzinnig punt op Circus Brussels Padel Open

Padel boomt maar op het hoogste niveau zijn nog niet alle kinderziektes uitgezweet. De sport, die jarenlang gedomineerd werd door Spanjaarden en Zuid-Amerikanen, blijft het moeilijk hebben om een internationaler kleurtje te krijgen. Grote landen als Amerika, Rusland of zelfs heel Azië zijn nog totaal niet mee. Bovendien worden er nog steeds machtsspelletjes gespeeld op het hoogste echelon waarbij de drie circuits – World Padel Tour, APT Tour en Premier Tour (van de Internationale padelfederatie) elkaar blijven vliegen afvangen. Volgend seizoen zou de WPT – dat de beste spelers tot dit jaar onder contract had – mogelijk fusioneren met de Premier Tour (die met Qatar een grote geldschieter in huis heeft gehaald) waardoor de allure van de padelsport opnieuw een boost kan krijgen. Afwachten of de Brussels Open dan ook een (prominent) plaatsje kan bemachtigen op die kalender. Gezien de inbreng van Vincent Laureyssens en het enthousiasme van de Belgische padelliefhebbers moet dat evenwel een even koud kunstje worden als een smash uit de kooi slaan voor Arturo Coello.